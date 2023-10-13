Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Stratejik Varlıklarını Eleştirdi

Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'na konuşlandırdığı nükleer stratejik varlıkları eleştirerek, durumu geri dönülemez bir felakete sürükleyen askeri provokasyon olarak niteledi.

SEUL, 13 Ekim (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ), Kore Yarımadası'na ısrarla nükleer stratejik varlıklar konuşlandıran ABD'yi eleştirerek, durumu geri dönülemez bir felakete sürükleyen "apaçık bir askeri provokasyon" olarak nitelediği hamleyi kınadı.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı'nın konuya dair Cuma günkü yorum haberi; ABD, Güney Kore ve Japonya'nın katıldığı üçlü deniz tatbikatının ardından nükleer enerjiyle çalışan USS Ronald Reagan uçak gemisinin Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan limanına yanaşmasından bir gün sonra yayımlandı.

Haberde bu hamleyle bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetinin daha da arttığı vurgulanırken, ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisini bölgeye konuşlandırmasının, " Kuzey Kore'ye karşı nükleer saldırı planladığını" ve "nükleer bir savaşın patlak vereceğini" kanıtladığı ileri sürüldü.

Haberde, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımı doktrininin, ülkenin nükleer saldırı altında olması ya da bir nükleer saldırıyla karşı karşıya olduğunun tespit edilmesi halinde gerekli adımları atmasına olanak tanıdığı uyarısında bulunuldu.

Haberde ayrıca Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin, Washington ve yandaşlarının yarımadada bir nükleer savaş çıkarmaya yönelik çılgınca hamlelerini tamamen engelleyeceği ve geri püskürteceği belirtildi.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'na göre, nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisini de içeren Taşıyıcı Taarruz Grubu 5, Perşembe gününden Pazartesi gününe kadar beş gün boyunca Busan'daki deniz üssünde kalacak.