Kuzey İrlanda Tarihinin En Yağışlı Temmuzu

Birleşik Krallık tarihinin en yağışlı altıncı temmuzu yaşandı. Kuzey İrlanda'da normalin iki katı yağış düştü. Diğer bölgelerde de yağış ve rüzgar sonbahar aylarının normali olarak nitelendirildi.

Birleşik Krallık tarihin en yağışlı altıncı temmuzunu, Kuzey İrlanda bu dönemde normalin iki katı yağış alarak 1836'dan sonra en yağışlı temmuz ayını yaşadı.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, temmuz boyunca Kuzey İrlanda'ya düşen yağışın geçmiş yılların ortalamasına göre yüzde 207 arttığı belirtildi.

Ortalamanın iki katı yağışın düştüğü Kuzey İrlanda'da bir önceki yağış rekorunun 1836'da kırıldığı aktarılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın geri kalanında bu temmuzun 2009'dan bu yana en yağışlı, tarihin ise altıncı en yağışlı ayı olduğuna işaret edildi.

İngiltere ve Galler'in ortalamanın biraz, İskoçya'nın ise yüzde 50 üzerinde bir yağış aldığı kaydedilen açıklamada, yaşanan yağış ve rüzgarın sonbahar aylarının normali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere'nin Manchester, Lancashire, Merseyside bölgelerinin ise Kuzey İrlanda gibi en yağışlı temmuz ayını yaşadığının da altı çizildi.

15 Temmuz'da rüzgar 127 kilometre hızla esti

Yağış rekorlarının kırıldığı temmuzda Birleşik Krallık'ın ortalama 140,3 saat olan güneş ışığı alma saatinin de yüzde 19 düştüğü işaret edilen açıklamada, bu ayda İskoçya'nın en fazla güneş alan bölge olduğunun, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ortalamanın yüzde 70'ini alabildiğinin altı çizildi.

Ayrıca ülkede temmuz sıcaklığının ise son 30 yıllık ortalamanın altında ölçülerek ortalama 14,9 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, temmuzun rüzgarlı geçtiği, 15 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Wight Adası'nda rüzgarın saatte 127 kilometre hızla eserek mevsim normallerinin üstüne çıktığı belirtildi.

Temmuzda sıcaklıkların düşük olmasına rağmen haziranda yüksek sıcaklıkların yaşanması nedeniyle yaz sıcaklığı ortalamasının önceki yıllara göre hala yüksek olduğu, ağustosta yağış ve sıcaklık oranlarının değişebileceği de bildirildi.

Yılın en sıcak günü 10 Haziran

Met Office'e göre, bu yılın haziran ayı 1884'ten beri en sıcak haziran olarak kayıtlara geçti. Termometrelerin 32,2 dereceyi gösterdiği 10 Haziran, 2023'ün en sıcak günü olmuştu.

Ancak temmuz, hem haziranın hem de geçen sene temmuz ayında yaşanan sıcakların tam tersine yağışlı, rüzgarlı ve serin geçmişti.

Met Office, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının düşük basınç sistemlerini Britanya Adası'na yönlendirdiğini ve bu durumun mevsim normallerinin dışında kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açtığını belirtmişti

Met Office Başmeteorolojisti Paul Gundersen, temmuz ortasında ülkede yaşanan kuvvetli rüzgarın yılın bu dönemi için alışılmadık olduğunun altını çizmişti.