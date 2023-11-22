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Kuzey Ege'de 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 99 düzensiz göçmen kurtarıldı. Afganistan uyruklu göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

"KB-20", "KB-4304" ve "KB-4510" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-8" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 99 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Dünya

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