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Kuzey Ege'de 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 69 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan lastik bot ve hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu göçmenler, ekipler tarafından yakalandı ve Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.