Kuzey Ege'de 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 69 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan lastik bot ve hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu göçmenler, ekipler tarafından yakalandı ve Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise "KB-20" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan 69 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.