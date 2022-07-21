Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlandı

Rusya doğal gazını Almanya'ya bağlayan ve Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacını karşılayan Kuzey Akım 1 üzerinden gaz sevkiyatının yeniden başladığı açıkladı. Boru hattındaki bakım çalışması sebebiyle gaz akışı kesilmiş, bu durum dünya kamuoyuna Rusya'nın gazı yaptırımlara karşı hamle olarak yansımıştı.

Kuzey Akım AG konsorsiyumu tarafından bugün yapılan basın açıklamasında, "Planlanan yıllık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden gaz iletimi yeniden başladı" denildi. Açıklamada planlı bakım takviminin tüm ortaklarla koordine edilerek yapıldığına dikkat çeken konsorsiyum, bakım bilgilerinin de AB yönetmeliğine uygun olarak açıklandığının altını çizdi. Açıklamada oran olarak ne kadar gaz akışı sağlanacağı belirtilmedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya