Kuzey Afrika Ülkeleri Doğal Afetlerle Mücadele Ediyor

Kuzey Afrika ülkeleri Fas, Libya, Cezayir ve Tunus, son dönemde meydana gelen deprem, sel ve yangınlarda ağır kayıplar verdi. Fas'ta son yüzyılın en büyük depremi yaşanırken, Libya'da görülmemiş boyutta bir sel felaketi yaşandı. Cezayir ise sel ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tunus da orman yangınlarıyla mücadele etti.

Kuzey Afrika ülkeleri Fas, Libya, Cezayir ve Tunus, son dönemde meydana gelen deprem, sel ve yangınlarda ağır kayıplar verdi.

Kuzey Afrika bölgesi son aylarda birbirini takip eden büyük doğal afetlerle karşı karşıya kaldı.

Doğal afetler zinciri rekor derecelere ulaşan hava sıcaklıklarının vurduğu Tunus ve Cezayir'deki orman yangınlarıyla başladı. Temmuz ve ağustosta binlerce hektarlık ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangınlarda onlarca kişi de hayatını kaybetti.

Eylül ise özellikle Fas ve Libya için kapkara bir ay oldu. Fas, son yüzyılın en büyük depremiyle sarsılırken Libyalıların hayatı Daniel Kasırgası ile kabusa döndü. Bu ay Cezayir de yeniden orman yangınlarıyla mücadele sarmalına girdi.

AA muhabiri son dönemde Fas, Tunus, Cezayir ve Libya'da büyük kayıplara yol açan afetlerle ilgili bilgileri derledi.

Fas'ta son yüzyılın en büyük depremi

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkede yüzyılın en büyük depremi olarak nitelenen afet, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentleri ile Cezayir'in 7 sınır kentini etkiledi.

Fas Kraliyet Divanı depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğünü belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığı ise son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu, depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişinin yaşadığını bildirdi.

Libya'da görülmemiş boyutta sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel Kasırgası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vurdu. Kasırga Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sel felaketinde 3 bin 958 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 binden fazla kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve can kaybının artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

BM Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre de, sel nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda 40 binden fazla kişi yerinden oldu.

İki barajın yıkılmasıyla selden en büyük zararı gören Derne harabeye döndü.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, selin vurduğu Libya'da sonuçları itibarıyla hayal bile edilemeyecek bir felaket yaşandığını, ölü sayısının 20 binlere kadar ulaşabileceğine dair konuşmalar duyduğunu söyledi.

Cezayir'de sel ve orman yangınlarıyla mücadele

Cezayir'de aşırı kuraklığın ardından mayıs itibarıyla artan yağışlar birçok kentte sele yol açtı.

Başkent Cezayir'in batısındaki Kalime ile Tipaza kentleri ile güneydeki El-Agvat kentinde 26 Mayıs-4 Haziran'da meydana gelen su taşkınlarında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışlar Cezayir'de eylül ayında da can kaybına yol açtı. Tilmisan kentinde sele kapılan bir araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Selde 5 kişi de kayboldu.

Cezayir bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki birçok noktada temmuz ayında aşırı sıcaklara bağlı olarak çıkan orman yangınları günlerce sürdü. Yangınlarda 10'u asker olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti, 194 kişi yaralandı, binlerce hektarlık orman kül oldu.

Ağustosta da 6 vilayette 10 orman yangını çıktı. Söz konusu yangınların söndürülmesinden kısa süre sonra ülke bir kez daha orman yangınları sarmalına girmiş durumda.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, 17 Eylül'de, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte 41 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının söndürüldüğünü, 18 noktada ise yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tunus da temmuz ve ağustosta orman yangınlarıyla mücadele etti

Bir diğer Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta da temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle çok sayıda aile yerlerinden oldu, yüzlerce hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.

Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Teria, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde 20'nin üzerinde orman yangını çıktığını, yangınlarda 1500 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ve yangınların tümünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Ağustos sonunda ise Tunus'un Cezayir sınırındaki Cendube vilayetinde çıkan orman yangınları nedeniyle 26 aile bölgeden tahliye edildi.