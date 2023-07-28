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Kuveyt'teki Rafineride Yangın Çıktı

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Kuveyt'in doğusundaki Mina el-Ahmedi rafinerisindeki petrol hatlarından birinde yangın çıktığı bildirildi. Yangına müdahale edildiği ve gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.

Kuveyt'in doğusundaki Mina el-Ahmedi rafinerisindeki petrol hatlarından birinde yangın çıktığı belirtildi.

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi Sözcüsü ve Akaryakıt İkmal Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ganim el-Uteybi, söz konusu yangına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Uteybi, Mina el-Ahmedi rafinerisindeki petrol hatlarından birinde çıkan yangına müdahale edildiğini ve gelişmelerden kamuoyunun haberdar edileceğini dile getirdi.

Mina el-Ahmedi rafinerisinin, günlük 466 bin varil rafinaj kapasitesi ile Kuveyt'teki en eski ve büyük rafinerilerden biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Dünya

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