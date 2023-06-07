Kuveyt'te Yapılan Parlamento Seçimlerinde 13 Yeni İsim Meclise Girdi

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimleri sonucu 50 sandalyeli Ulusal Meclise 13 yeni isim girdi. Anayasa Mahkemesinin 2022'de yapılan seçimleri iptal etmesinin ardından gelişen süreçte dün yeniden sandık başına giden Kuveytliler, 17'si kadın 207 adayın yarıştığı seçimlerde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla kazananları belirledi. Mecliste 4 yıl görev yapacak milletvekilleri arasında eski dönemlerde Meclis Başkanlığı yapan Merzuk el-Ganim ve Ahmed es-Sadun da yeniden parlamentoya girmeye hak kazanan isimler arasında yer aldı.

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimleri sonucu 50 sandalyeli Ulusal Meclise 13 yeni isim girdi.

Kuveytliler, Anayasa Mahkemesinin 2022'de yapılan seçimleri iptal etmesinin ardından gelişen süreçte dün yeniden sandık başına gitti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, 17'si kadın 207 adayın yarıştığı seçimlerde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla kazananlar belli oldu; 50 sandalyeli parlamentoya 13 yeni isim girdi. Kadın adaylardan yalnızca Cinan Buşehri vekil olmaya hak kazandı.

Anayasa Mahkemesince feshedilen 2022 Meclisinden 12 vekil koltuğunu korurken, önceki dönemlerde vekillik yapan 25 kişi ise yeniden Meclise girdi.

Mecliste 4 yıl görev yapacak milletvekilleri arasında eski dönemlerde Meclis Başkanlığı yapan Merzuk el-Ganim ve Ahmed es-Sadun da yeniden parlamentoya girmeye hak kazanan isimler arasında yer aldı.

Kayıtlı 793 bin 646 seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kuveyt'te kadınlar ilk kez 2008'de parlamentoya girmişti. Kadın üyeler 2020'deki seçimlerde Meclise giremezken, 2022'de yapılan seçimlerde ise 2 kadın aday milletvekilliğine hak kazanmıştı.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.