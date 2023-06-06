Kuveyt'te Ulusal Meclis Üyelerini Belirlemek İçin Yapılan Genel Seçimler Tamamlandı

Kuveyt'te yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı ve 50 milletvekili belirlenecek. Seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Kuveyt'te son 12 yılda 11 kez feshedilen Ulusal Meclis, 4 yıl süreyle doğrudan halk tarafından seçilen 50 üye ile Emir tarafından atanan başbakan hariç en fazla 15 bakandan oluşuyor.

Kuveyt'te Ulusal Meclis üyelerini belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, milletvekili seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 20.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Haberde, oy sayım işleminin tamamlanmasıyla Ulusal Mecliste 4 yıl görev yapacak 50 milletvekilinin belirleneceği ifade edilirken oy sayım işleminin ne zaman tamamlanacağına dair ise bilgi verilmedi.

Kuveyt'teki "El-Kabes" gazetesi, sabah saatlerinde oy verme işleminde hissedilir bir katılım görüldüğünü ve ilerleyen saatlerde oy kullananların sayısının daha da arttığını belirtti.

Kayıtlı 793 bin 646 seçmenin bulunduğu Kuveyt'te, 17'si kadın 207 aday arasından Ulusal Mecliste görev yapacak 50 milletvekilini seçmek için halk bugün sandığa gitti.

Seçme yaşının 21 olduğu Kuveyt'te, Ulusal Muhafız üyeleri dışında askerler oy kullanma hakkına sahip değil.

Ülkede 23 Ocak 1963'te kurulan Ulusal Meclis, 4 yıl süreyle doğrudan halk tarafından seçilen 50 üye ile Emir tarafından atanan başbakan hariç en fazla 15 bakandan oluşuyor.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.

Parlamento son 12 yılda 11 kez feshedildi

Kuveyt parlamentosu kuruluşundan bu yana birçok siyasi krize tanık oldu ve birçok dönüm noktasından geçti.

Bazı krizlerin aşılamaması Meclisin feshini beraberinde getirdi. Kuveyt Ulusal Meclisi, son 12 yılda 11 kez feshedildi.