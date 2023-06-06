Kuveyt'te Ulusal Meclis seçimleri yeniden yapılıyor

Kuveyt'te halk Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Körfez ülkesi Kuveyt'te 19 Mart'ta Kuveyt Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Ulusal Meclis seçimleri sonrası halk bugün tekrar sandık başına gidiyor. Son 10 yılda 7'nci kez yapılan seçim için oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. Kuveyt'te 793 binden fazla kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 50 sandalyeli meclisin üyeleri belirlenecek.

Seçimde aralarında 13 kadının da bulunduğu 207 aday 4 yıllık dönem için yarışırken bu sayı 1996 yılından bu yana genel seçimlerdeki en düşük aday sayısı olarak açıklandı.

Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 20.00'de sona ereceği seçimin sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Meclis feshedilmişti

Geçtiğimiz aylarda Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 2022 yılında yapılan meclis seçiminin sonucunu iptal ederek, meclisin 2020'deki haline getirilmesine karar vermişti. Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad es-Sabah tarafından yayınlanan kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi ortamı düzeltmek için meclisin feshedildiği aktarılmıştı. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise geçtiğimiz ay erken seçim çağrısında bulunmuştu. - KUVEYT