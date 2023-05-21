Kuveyt'te Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

Kuveyt'te yaşayan Türk vatandaşları, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini tamamladı. Seçmenler, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Kuveyt'te yaşayan Türk vatandaşları, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini tamamladı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, seçmenler dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Büyükelçilikte kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'de oy kullanmaya başladı.

Bugün sabah da aynı saatte başlayan oy kullanma işlemi 22.00'de sandıkların kapanmasıyla son buldu.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023