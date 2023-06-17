Kuveyt'te 17 askeri öğrenci yemekten hafif zehirlendi
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Kuveyt Savunma Bakanlığı, Astsubay ve Erbaş Eğitim Enstitüsü'nde eğitim gören 17 askeri öğrencinin yedikleri yemekten hafif zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olayın soruşturması için Genelkurmay Başkanlığı tarafından bir komisyon oluşturuldu.
Kuveyt'te 17 askeri öğrencinin eğitim aldıkları birimde yedikleri yemekten "hafif zehirlendiği" ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Kuveyt Savunma Bakanlığından yapıla açıklamada, askeri öğrencilerin eğitim gördüğü Astsubay ve Erbaş Eğitim Enstitüsü'nde yaşayan gıda zehirlenmesine ilişkin bilgi verildi.
Astsubay ve Erbaş Eğitim Enstitüsü'nde eğitim gören 644 askeri öğrenciden 17'sinin yediği yemekten hafif zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından olayın soruşturmasına başlandığı kaydedildi.