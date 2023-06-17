Kuveyt'te 17 askeri öğrenci yemekten hafif zehirlendi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Astsubay ve Erbaş Eğitim Enstitüsü'nde eğitim gören 17 askeri öğrencinin yedikleri yemekten hafif zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olayın soruşturması için Genelkurmay Başkanlığı tarafından bir komisyon oluşturuldu.