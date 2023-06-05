Kuveyt, Sudan'a 10 tonluk yardım gönderdi

Kuveyt, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatıştığı Sudan'a, çadır ve tıbbi malzemeden oluşan 10 tonluk yardım gönderdi. Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kuveyt, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatıştığı Sudan'a, çadır ve tıbbi malzemeden oluşan 10 tonluk yardım gönderdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Sudan'a insani ve tıbbi yardım için kurulan "hava köprüsü" kapsamında yardım malzemesi taşıyan 14. uçağın bu ülkeye hareket ettiği belirtildi.

Kuveyt Hava Kuvvetlerine ait uçakla gönderilen yardım malzemesinin çadır, tıbbi ve insani yardım malzemesinden oluştuğu kaydedildi.

Kuveyt Kızılayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Yusuf el-Mirac, ülkesinin şimdiye kadar Sudan'a 140 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.