Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı

Kuveyt'in Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşlarına dikkatli olma ve güvenlik sorunu olan bölgelerden uzak durma çağrısında bulundu. Ayrıca Lübnanlı yetkililerin talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olma ve güvenlik sorunu olan yerlerden uzak durma" çağrısında bulundu.

Kuveyt'in Beyrut Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki Kuveyt vatandaşlarına, dikkatli olma ve güvenlik sorunu olan bazı bölgelerden uzak durma uyarısında bulunuldu.

Kuveyt vatandaşlarından ayrıca "Lübnanlı yetkililerin talimatlarına uymaları" istendi.

Suudi Arabistan da vatandaşlarına Lübnan topraklarını bir an önce terk etme çağrısı yapmış ve silahlı çatışma bölgelerine yaklaşmama uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.