Kuveyt Kızılay Derneği, Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlattı

Kuveyt Kızılay Derneği, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt desteği sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Dernek, Filistin halkına yardım çağrısında bulundu ve bağış toplamaya başladı.

Kuveyt Kızılay Derneği, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt desteği sağlamak amacıyla, konuyla ilgili yardım kampanyası başlattı.

Dernek Başkanı Hilal es-Sayir, Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik benzeri görülmemiş saldırılar karşısında, " Filistin'e Yardım Edin" sloganıyla kampanya başlattıklarını duyurdu.

Bugünden itibaren, derneğin web sitesi aracılığıyla bağış toplanacağını belirten Sayir, bunun, derneğin Filistin halkına karşı "ulusal ve insani görevlierinin bir parçası olduğunu" dile getirdi.

Gazze'deki hastanelerinin yaşadığı zorluğu hafifletmek için ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme, yakıt ve gerekli bazı malzemeleri sağlamaya çalıştıklarını ve Filistin Kızılayı ile yardımlar konusunda iletişim halinde olduklarını aktaran Sayir, şöyle devam etti:

"Uluslararası topluma ve insani kuruluşlara, İsrail saldırganlığının bir sonucu olarak en hafif deyimle trajik olarak tanımlanabilecek insani koşullarla karşı karşıya olan Filistin halkına yardım sağlama konusunda ortak sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunuyorum."

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.