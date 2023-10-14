Kuveyt, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlama çağrılarını reddetti

Kuveyt Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlama çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini belirtti. Bakan, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil müdahale çağrısında bulundu.

Kuveyt, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini belirtti.

Kuveyt Haber Ajansına (KUNA) göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, göçe zorlamanın, İsrail kuşatması ve saldırılarına ek olarak Filistinlilerin sıkıntılarını artıracağını ifade etti.

Sabah, "Kuveyt, İsrail işgalini, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrısını, uluslararası hukukun ihlali sayılan artan gerilimi, öldürme eylemlerini ve rastgele yıkımın devam etmesini sert bir şekilde reddetmektedir." dedi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Sabah, "sivil ve asker ayrımı göz etmeyen acımasız savaşa son verilmesi ve tehlikeli tırmanışın durdurulması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, sivillerin hedef alınmasının sona ermesi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Filistin halkına tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, bölgenin güneyine gitmeleri istenmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda saklandığı iddia edilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.