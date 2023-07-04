Kuveyt, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılar karşısında BMGK'ya çağrıda bulundu

Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu. İsrail'in Cenin'deki saldırıları kınanırken, BMGK ve uluslararası toplumun hızlı bir şekilde olaya müdahil olması istendi.

Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine iki gündür düzenlediği saldırılar karşısında bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Cenin'deki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Cenin kentinde devam eden saldırıları kınanırken, BMGK ve uluslararası toplumun hızlı bir şekilde olaya müdahil olması istendi.

İsrail güçlerinin, dün gece saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. Saldırılarda, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.