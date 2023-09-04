Kuveyt, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne katıldı

Kuveyt, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN), Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katıldığını duyurdu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah'ın anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Kuveyt, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katıldığını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah'ın Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladığı bildirildi.

Bakan Yardımcısı Sabah'ın, anlaşmayı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir törende imzaladığı kaydedilen açıklamada konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi, 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Ağustos 1967'de kurulan ASEAN'ın, kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na üye ülkeler dışında bugüne kadar 40'tan fazla ülke katıldı.

Suudi Arabistan da Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katılmayı onayladığını açıklamıştı.