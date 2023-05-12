Kuveyt Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Kuveyt'in bölgesel meselelerde devam eden desteği ile Sudan'dan ayrılan Amerikalılara verdiği destek için teşekkür ettim. Suriye ve Ukrayna da dahil olmak üzere bir dizi ortak küresel sorunu görüştük" ifadelerini kullandı.