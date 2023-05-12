Kuveyt Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü
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Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, resmi ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, bölgesel meseleler ve küresel sorunlar ele alındı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Kuveyt'in bölgesel meselelerde devam eden desteği ile Sudan'dan ayrılan Amerikalılara verdiği destek için teşekkür ettim. Suriye ve Ukrayna da dahil olmak üzere bir dizi ortak küresel sorunu görüştük" ifadelerini kullandı.Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah, Blinken görüşmesi öncesinde ABD Senatosu Dışişleri Komitesi (SFRC) Başkanı Senatör Bob Menendez ve heyetiyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Al-Sabah, görüşmede Suriye konusunu ve bölgesel diğer konuları ele aldıklarını kaydetti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından Blinken görüşmesine dair yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenlik ve savunma başta olmak üzere ticaret, eğitim ve tıp alanlarındaki işbirliğinin görüşüldüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya