Kuveyt, Çin ile işbirliğini artırmayı sabırsızlıkla bekliyor

Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Ahmed Fahd el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt'in Çin ile çeşitli alanlarda daha çok işbirliği yapmak için sabırsızlandığını söyledi. İki ülkenin de karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği esaslarına dayalı olarak ilişkilerini pekiştireceğini belirtti.

KUVEYT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Ahmed Fahd el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt'in Çin'le çeşitli alanlarda daha çok işbirliği yapmak için sabırsızlandığını söyledi.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı da olan Şeyh Ahmed Fahd, Çarşamba akşamı Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyon sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Etkinlikte konuşan bakan, Kuveyt'in Çin ile arasındaki "derin ve kendine has" ikili ilişkileri karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği esaslarına dayalı olarak pekiştireceğini söyledi.

Kuveytli bakan, önemli ilerleme kaydedilen askeri eğitim ve öğretim alanları başta olmak üzere çeşitli alan ve düzeylerde işbirliğini güçlendirme konusunda iki ülkenin de her zaman istekli olduğunu belirtti.

Bakan, Kuveyt'in Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini artırmayı sabırsızlıkla beklediğini ve iki ülke arasındaki dostluğun devam etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Çin ordusunun sorumlu ve barışsever bir halk ordusu olduğunu belirten Çin'in Kuveyt Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Xue Chuanlai ise Çin ve Kuveyt'in birbirine güvenen iyi dostlar ve samimi işbirliği yapan iyi ortaklar olduğunu vurguladı.

Xue, iki ordunun uluslararası ve bölgesel güvenlik işbirliğini daha da güçlendirmesi, bölgesel anlaşmazlıkların diplomatik kanallar ve diyalog yoluyla uyum içinde çözüme kavuşturulmasını savunması ve dünya barışını korumak, küresel kalkınmaya katkıda bulunmak ve uluslararası düzeni desteklemek üzere birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.