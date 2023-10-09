Kuveyt camilerinde Filistin için dua çağrısı

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkedeki camilerde Filistin halkına dua edilmesi çağrısında bulundu. Cami imamlarına gönderilen genelgede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilime dikkat çekildi.

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkedeki camilerde Filistin halkına dua edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, Kuveyt genelindeki cami imamlarına bir genelge gönderdi.

Camilerde Filistin halkının korunması ve işgalci İsrail uygulamalarına karşı zafer elde etmesi için dua edilmesi çağrısının yapıldığı genelgede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin yanı sıra işgal dayatmaları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilime dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.