Kuveyt, Barbie Filmini Kamu Etiğini Koruma Gerekçesiyle Yasakladı

Lübnan'ın ardından Kuveyt'te de Barbie filmi yasaklandı. Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, filmin ülkenin kamu düzenine ve toplumuna yabancı fikir ve inançları yaydığını belirtti. Barbie filmi dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaparken, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede gösterime girdi.

Lübnan'ın ardından Kuveyt'te "kamu etiğini" korumak için "Barbie" filminin ülkede gösterime girmesinin yasakladığını duyurdu.

Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmi, Lübnan'ın ardından Kuveyt'te de yasaklandı. Kuveyt basınında yer alan haberde, Kuveyt'in "kamu etiğini" korumak için söz konusu kararı aldığı ifade edildi. Kuveyt Enformasyon Bakanlığı sözcüsü, filmin Kuveyt toplumuna ve kamu düzenine yabancı fikir ve inançları yaydığını söyledi.

Kuveyt Film Sınıflandırma Kurulu Başkanı Lafi al-Subaiei yaptığı açıklamada, kurulun genellikle ülkenin kültürüne aykırı olduğu düşünülen film sahnelerinin kesilmesini istediğini belirterek, ancak filmler devletin kabul edilemez olduğunu düşündüğü davranışları teşvik ettiklerinde doğrudan yasaklandıklarını aktardı.

Lübnan Barbie'yi "eşcinselliği teşvik ettiği" için yasaklamıştı

Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada dün yaptığı yazılı açıklamada, "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurmuş, filmin "cinsel dönüşümü teşvik ettiği" ve aile biriminin önemini azaltarak "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği" ifade etmişti.

Dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaptı

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı Barbie filmi, 21 Temmuz'da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaparken, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede gösterime girdi. - KUVEYT