Kütahya'da Vatandaş Kur'an Kursu İçin Evini Bağışladı

Kütahya'da Atilla Dönmez isimli vatandaş, 3 katlı evini Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesine Kur'an Kursu yapılması için bağışladı. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Kütahya'da Atilla Dönmez isimli vatandaş Kur'an Kursu yapılması için 3 katlı evini Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesine bağışladı.

Atilla Dönmez isimli hayırsever vatandaş, kendisine ait 3 katlı evi Kur'an Kursu yapılmak üzere bağışladı. Düzenlenen evrak işlemlerinin ardından Türkiye Diyanet Vakfın Kütahya Şubesine evin devri gerçekleşti.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atilla Dönmez adlı hayırsever vatandaşımız Kur'an Kursu olarak değerlendirilmek üzere 3 katlı evini Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubemize bağışladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA