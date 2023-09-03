Kütahya'da Orman Yangını: Ekipler Sevk Edildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, orman yangını çıkan bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kozluca köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine, bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazözlü ekip gönderildi. Müdahale için yangın söndürme helikopteri de talep edildi.