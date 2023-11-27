Kütahya'da Filistinlilere Destek İftarı Düzenlendi

Kütahya'da, Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen 'Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz' programında toplu iftar yapıldı. Programda, katılımcılara simit, peynir, çay ve salatalık dağıtıldı. Dualarla ve fiili hareketlerle Filistinlilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kütahya'da, Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde Alipaşa Camisi'nde düzenlenen programda, katılımcılara simit, peynir, çay ve Filistinlilerin bugünlerde en çok tükettikleri sebze olan salatalık dağıtıldı.

Akşam ezanının okunmasıyla namaz kılındı, oruç açılarak Filistinliler için dualar edildi.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, burada yaptığı konuşmada, dualarla ve fiili hareketlerle Filistinlilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Filistin'de insanların saldırı altında ve günlerdir bir şey yiyemeden aç kaldıklarını ve oruç tuttuklarını dile getiren Balon, şunları kaydetti:

"Bizler de Kütahya'da kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir program düzenledik. Bugün oruç tutan kardeşlerimizin Rabbim oruçlarını kabul eylesin. Filistinli kardeşlerimizin de sıkıntılarını tez zamanda gidersin. İnşallah en kısa zamanda özgür Filistin ve özgür Kudüs'te burada toplandığımız gibi orada da toplanarak dua etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin."

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar da Filistin konusunu gündemde tutmak ve onların yanında olabilmek adına etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Program, Kütahya'da bulunan Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Neslibey Özkan'ın dua etmesinin ardından sona erdi.