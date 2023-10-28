Kütahya'da Filistin için hayır çarşısı oluşturuldu

Kütahya'da İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde gelirinin tamamının Filistinlilere gönderileceği 'Filistin için hayır çarşısı' oluşturuldu. Çarşıda ayrıca 'Gazze' temalı fotoğraf sergisi de ziyarete açıldı.

Kütahya'da İHH İnsani Yardım Derneğinin öncülüğünde gelirinin tamamının Filistinlilere gönderileceği ' Filistin için hayır çarşısı' oluşturuldu.

Sevgi Yolu Karagöz Ahmet Paşa Camii önündeki kıyafet, hediyelik eşya ve yiyeceklerin bulunduğu çarşının tezgahlarında gün boyu yoğunluk yaşandı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, gelirinin tamamının Filistin Acil Yardım projesine aktarılacağını bildirdi.

Yenipazar, "Bir çok sivil toplum kuruluşu ile birlikte hayır çarşısı ve çarşıda Gazze fotoğraf sergisi oluşturduk" dedi.

Çarşıda ayrıca 'Gazze' temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Sergide İsrail'in, Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılar ve orada yaşanan mağduriyetlerin görüntülere yer aldı.

Çarşı ve sergiyi AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da ziyaret etti. - KÜTAHYA