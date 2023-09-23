Kütahya'da Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alandan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. - KÜTAHYA