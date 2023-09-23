Kütahya'da Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangının yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alandan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya