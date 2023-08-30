Kütahya'da 10 hektarlık orman yangınına müdahale devam ediyor

Kütahya merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta çıkan ve yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan orman yangına müdahale devam ediyor. Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir ve İzmir'den gönderilen helikopter ve uçaklarla yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kütahya merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta çıkan ve yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan orman yangına müdahale devam ediyor.

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğluçiftliği Köyü Tuzludere mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmalarına Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın gönderildiği öğrenildi. Ayrıca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple birlikte 33 arazözün ve 4 dozerin alana sevk edildiği belirtildi. - KÜTAHYA