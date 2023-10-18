Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Antik İpek Yolu'nun Mirasını Geleceğe Taşıyor

Çarşamba günü yayımlanan bir araştırma raporunda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin antik İpek Yolu'nun mirasını geleceğe taşıdığı ve barış ve kalkınma fırsatları yarattığı belirtildi.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Kuşak ve Yol kalkınma çalışmaları hakkında Çarşamba günü yayımlanan bir araştırma raporunda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, antik İpek Yolu'nun mirasını geleceğe taşıdığı, ayrıca barış ve kalkınma fırsatları yarattığı belirtildi.

"Kuşak ve Yol Kalkınma Çalışmaları: Küresel Kalkınmaya Sinerji Yaklaşımı" başlıklı rapor, Xinhua Enstitüsü tarafından, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu sırasında düzenlenen düşünce kuruluşu etkileşimleri konulu forumda yayımlandı.

Raporda mevcut küreselleşme karşıtı dalganın ve "tarihin sonuna gelindiğini" destekleyen kehanetlerin, insan medeniyeti sicilindeki bir tozdan ibaret olduğu belirtildi.

Raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin modern coğrafi alanı ve maddi dünyayı yeniden şekillendirirken, insanlığın fikri gelişimini de teşvik ettiği vurgulandı. Ayrıca inisiyatifin güven, işbirliği, fırsat paylaşımı ve bireysel farklılıklara saygı yoluyla barışçıl ve uyumlu bir ortak gelecek inşa etmeyi amaçladığı belirtildi.

Bu bağlamda Kuşak ve Yol'un sadece beton yollardan ibaret olmadığını, daha ziyade doğanın uyum yasası olan "Tao"yu yansıttığını dile getiren raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi vizyonunun peşinden gitmeye değer bir dava olduğu ifade edildi.

Raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, insanlık tarihinde katılımcı ülkelerin bir araya gelerek ortak bir geleceği teşvik ettiği yeni bir sayfa açtığı vurgulandı.