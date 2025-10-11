Ukrayna Belediye Başkanı: 'Artık savaşın bitmesini istiyoruz'

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, belediyenin düzenlediği 'Kardeş Şehirler Gençlik Toplantısı'na gelen Ukrayna'nın Uzhhorod şehri Belediye Başkanı Bohdan Andriiv, ülkelerinde artık savaşın bitmesini istediklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da elektrik ve gaz santrallerini vurmaya devam ettiğini söyleyen Andriiv, "Kış geliyor. Acilen barışa ihtiyacımız var" dedi.

Kuşadası 1 hafta boyunca 'Kardeş Şehirler Gençlik Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda ilçeye Almanya, Bosna Hersek, Romanya, Ukrayna, Macaristan ve Gürcistan'dan öğrencilerle beraber belediye başkanları ve delegasyon üyeleri de geldi. Program kapsamında öğrenciler ve belediye başkanları ilçede kültürel rotalarını gezip, etkinliklere katıldı. Program boyunca barış ve kardeşlik mesajları verildi.

'KADIN VE ÇOCUKLAR ZOR DURUMDA KALACAK'

Kardeş Şehirler Gençlik Toplantısı'nda Ukrayna'dan Uzhhorod Belediye Başkanı Bohdan Andriiv de yer aldı. Gazze'de 733 gün sonra barışın ilan edildiğine dikkat çeken Andriiv, "Uzhhorod'ta savaştan etkilenen çok sayıda kadın, çocuk ve gazi var. Rusya, Ukrayna'da elektrik ve gaz santrallerini vurmaya devam ediyor. Şimdi kış geliyor. Bize sığınan insanlara bakmak zorundayız. Kadın ve çocuklar zor durumda kalacak. Ukrayna'da insanlar artık savaşa dayanamıyor. Bizim de acilen barışa ihtiyacımız var" dedi.

'TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması için elinden geleni yaptığını belirten Andriiv, "Türkiye ve Kuşadası birçok savaş mağduru Ukraynalıya kucak açıp, sahip çıktı. Bunun için ülkenize çok teşekkür ediyorum. Ukrayna halkı olarak Rusya'nın bize savaş açmasını da hala anlayamıyoruz. Rusya hem ekonomik hem de sahip olduğu toprak açısından büyük bir ülke. Putin eğer gerçekten isteseydi barış yapardı. Ateşkes görüşmelerinde bile topraklarımız bombalandı" diye konuştu.