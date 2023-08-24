Kuşadası'nda düzensiz göçmen operasyonu: 37 göçmen yakalandı, 39 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki ayrı olayda 37 düzensiz göçmen yakalanırken, 39 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olayda Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından ilçe açıklarında hareketli bir lastik bot tespit edildi. Bot durdurulduğunda içerisinde bulunan 37 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün ilk olaydan yaklaşık 5 saat sonra ise ikinci bir olay meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen de ekipler tarafından kurtarıldı. Toplamda 76 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN