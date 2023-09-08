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Kuşadası'nda 6 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Dünya Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan bottaki 6 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Dünya

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