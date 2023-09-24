Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN