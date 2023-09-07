Kuşadası'nda 4 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN