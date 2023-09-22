Kuşadası'nda 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot operasyonla durduruldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN