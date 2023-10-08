Kuşadası'nda 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya