Kuşadası'nda 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 02 Eylül 2023 tarihinde saat 07.15'te, bir grup düzensiz göçmenin lastik bot içinde Kuşadası ilçesi açıklarında olduğu bilgisinin alınmasıyla bölgeye hareket eden. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın (TCSG-7, KB-108) bölgeye sevk edildi. Hızlı bir müdahalenin ardından lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, yakalanmalarının hemen ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN