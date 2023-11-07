Haberler

Kuşadası açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Yunanistan Kuşadası Aydın Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Haberler

title