Kuşadası açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya