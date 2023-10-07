Kuşadası Açıklarında Yunanistan Tarafından Türk Kara Sularına İtildiği Belirlenen 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan unsularınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - AYDIN