Kuşadası açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 25 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.