Kuşadası açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda 93 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üç ayrı operasyonda görevli Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN