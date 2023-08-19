Kuşadası açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta tespit edilen 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan bottaki 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.