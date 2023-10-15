Kuşadası açıklarında 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya