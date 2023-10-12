Kuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.???????
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya