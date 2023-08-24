Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

??????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.