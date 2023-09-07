Kuşadası açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan botlardaki göçmenler karaya çıkarıldı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.