- Kuruyan Urmiye Gölü tuz çölüne dönüştü

TAHRAN - İran'daki Urmiye Gölü, küresel ısınma sebebiyle kuruyarak tuz çölüne dönüştü.

Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği Urmiye Gölü, kuraklığın etkisiyle kurudu. 1990'lı yıllarda 5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye Gölü, Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biri olarak bilinirken 2013 yılında kurumaya başladı. Sonraki yıllarda atılan adımlarla göl genişlemeye başlasa da ülkenin genelini etkileyen kuraklık nedeniyle yeniden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bölgede yaşayan Ekber Nebi Por isimli İranlı, Urmiye Gölü'nde suyun 20 seneden beridir günbegün azaldığını belirterek, "Urmiye Gölü'nün mesafesi Salmas'tan Mahabad'a 220 km, Urmiye'den Tebriz'e de 60-70 km mesafe aralığındadır. Bu mesafe kadar olan gölün tamamının suyu kurumuş. Eskiden bu göle ve sahiline İngiltere'den, Fransa'dan, ABD'den gelirlerdi. Eskiden bu sahile yüz binlerce araç, milyonlarca insan piknik ve yüzmeye geliyordu. Şimdilik ise bizim dışımızda kimse yok. Denizimizin kurumasıyla bölge insanı Hazar Denizi ve Van Gölü'ne gidiyor. Van'a yakın olduğumuz için insanlarımız oraya gidip yüzüyor" dedi.