Kuru Yük Gemisi Kandıra Kıyısında Karaya Oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisi karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebatı kurtarmak için helikopterli çalışmalar başladı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemide, mahsur kalan mürettebatın kurtarılması için helikopterli çalışma başlatıldı.

Karadeniz'de ilerleyen 81 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, Kocaeli'nin Kandıra kıyılarında karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, karaya oturan gemide mahsur kalan mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle kıyıdan gemidekilere müdahale edilemezken, bölgeye helikopter çağrıldı. Mahsur kalan mürettebatın helikopterle kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

