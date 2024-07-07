TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Washington'da TASC tarafından düzenlenen 'Toplum Buluşması' programında konuştu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 'Toplum Buluşması' programında konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 'Toplum Buluşması' programında konuştu.