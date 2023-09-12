Libya'ya yardım için gönderilen ilk nakliye uçağı hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım etmek için gönderilecek 3 nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım etmek için gönderilecek 3 nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.